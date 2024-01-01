Metavault Trade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Metavault Trade, birçok büyük hacimli kripto varlığı üzerinde çok çeşitli alım satım özellikleri ve derinlikli likidite sağlamak için tasarlanmış yeni bir Merkeziyetsiz Borsa türüdür.