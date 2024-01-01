Metavault Trade | MVX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metavault Trade Hızlı Proje Tanıtımı
Metavault Trade, birçok büyük hacimli kripto varlığı üzerinde çok çeşitli alım satım özellikleri ve derinlikli likidite sağlamak için tasarlanmış yeni bir Merkeziyetsiz Borsa türüdür.Metavault Trade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MVX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMVX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMVX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000