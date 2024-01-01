Mute.io | MUTE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mute.io Hızlı Proje Tanıtımı
Mute, Ethereum ve zkSync üzerine inşa edilmiş limit emirleri, madencilik platformu ve Bond platformuna sahip zkRollup tabanlı bir DEX'tir.Mute.io geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MUTE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMUTE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMUTE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000