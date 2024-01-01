Mute.io geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mute, Ethereum ve zkSync üzerine inşa edilmiş limit emirleri, madencilik platformu ve Bond platformuna sahip zkRollup tabanlı bir DEX'tir.