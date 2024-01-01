MUSSEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MUSSEL kendisini, Solana blok zincirinde piyasaya sürülecek projelerin ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir şekilde uyarlanmış, sektöre özgü bir Launchpad olarak konumlandırmaktadır.