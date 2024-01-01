MUSSEL | MUSSEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MUSSEL Hızlı Proje Tanıtımı
MUSSEL kendisini, Solana blok zincirinde piyasaya sürülecek projelerin ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir şekilde uyarlanmış, sektöre özgü bir Launchpad olarak konumlandırmaktadır.MUSSEL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MUSSEL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMUSSEL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMUSSEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000