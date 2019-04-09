MultiVAC | MTV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MultiVAC Hızlı Proje Tanıtımı
MultiVAC, güvenilir parçalamaya dayalı dünyanın ilk esnek halka açık zinciri ve büyük ölçekli merkezi olmayan uygulamalar için tasarlanmış yeni nesil yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. MultiVAC, güvenlikten ödün vermeden ve merkezden dağıtma sağlarken, üç düzeyde bilgi işlem, depolama ve iletimin genişletilmesini etkin bir şekilde gerçekleştirebilen dünyanın ilk hızlı, verimli, tam boyutlu parçalama çözümünü geliştiriyor. Aynı zamanda, MultiVAC'ın öncülük ettiği esnek bilgi işlem, DApp'lerin imkansız CAP üçgeninde özgürce hareket etmelerine, bağımsız olarak tartmalarına ve ağın ademi merkeziyetçilik derecesi, güvenlik ve performans gereksinimlerine karar vermelerine izin verebilir, böylece büyük ölçekli hizmetleri destekleyen çeşitlendirilmiş hizmetleri gerçekleştirebilir. - ölçekli ve karmaşık ticari DApp'lere ihtiyaç var.MultiVAC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMTV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-04-09
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.006 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000