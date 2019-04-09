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MultiVAC, güvenilir parçalamaya dayalı dünyanın ilk esnek halka açık zinciri ve büyük ölçekli merkezi olmayan uygulamalar için tasarlanmış yeni nesil yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. MultiVAC, güvenlikten ödün vermeden ve merkezden dağıtma sağlarken, üç düzeyde bilgi işlem, depolama ve iletimin genişletilmesini etkin bir şekilde gerçekleştirebilen dünyanın ilk hızlı, verimli, tam boyutlu parçalama çözümünü geliştiriyor. Aynı zamanda, MultiVAC'ın öncülük ettiği esnek bilgi işlem, DApp'lerin imkansız CAP üçgeninde özgürce hareket etmelerine, bağımsız olarak tartmalarına ve ağın ademi merkeziyetçilik derecesi, güvenlik ve performans gereksinimlerine karar vermelerine izin verebilir, böylece büyük ölçekli hizmetleri destekleyen çeşitlendirilmiş hizmetleri gerçekleştirebilir. - ölçekli ve karmaşık ticari DApp'lere ihtiyaç var.