Meta Plus Token | MTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Meta Plus Token Hızlı Proje Tanıtımı
Meta Plus Token (MTS), kripto para birimleri, gayrimenkul yatırımları ve çeşitli gerçek dünya uygulamaları arasındaki bağlantıya dayanmakta ve küresel bir ödeme yöntemi olmayı hedeflemektedir. Varlıkları özel olarak şirket tarafından sahip olunan gayrimenkul varlıklarıyla desteklenmektedir.Meta Plus Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MTS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000