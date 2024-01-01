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Meta Plus Token (MTS), kripto para birimleri, gayrimenkul yatırımları ve çeşitli gerçek dünya uygulamaları arasındaki bağlantıya dayanmakta ve küresel bir ödeme yöntemi olmayı hedeflemektedir. Varlıkları özel olarak şirket tarafından sahip olunan gayrimenkul varlıklarıyla desteklenmektedir.