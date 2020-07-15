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Meter, yerleşik sabit paralara sahip bir DeFi altyapısıdır. Meter, DeFi sisteminin altında yatan yerel varlıkları oluşturmak için PoW madenciliği yoluyla sabit paralar çıkarır ve DeFi endüstrisinin büyük ölçekli iş geliştirme elde etmesini sağlamak için zincirler arası teknolojiyi kullanır. MTR, Meter sisteminde uzun vadeli istikrarlı satın alma gücüne sahip, Meter sisteminde kurulan DeFi ürünleri için değer desteği ve temel bir ölçüm birimi sağlayan yerel bir kripto para birimidir. MTRG, Meter sisteminin yönetim belirtecidir. Sayaç sistemi kullanıcıları, MTRG jetonlarını stake ederek Meter sistemindeki işlemleri doğrulayabilir ve ekolojik işlerin oylanmasına ve yönetimine katılabilir. Meter, DeFi endüstrisi için aşağıdaki sorunları çözer: 1. Sabit değere sahip yerel varlık para birimi eksikliği; 2. İşlem performansı çok düşük ve işlemler hemen onaylanamıyor; 3. Merkezi olmayan finansal iş yalnızca Ethereum ekosisteminde var ve bu yerel varlık tarafı Çapraz zincir ve diğer sorunları elde etmek zordur.