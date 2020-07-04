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MTR | MTR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MTR Hızlı Proje Tanıtımı

Meter, yerleşik sabit paralara sahip bir DeFi altyapısıdır. Meter, DeFi sisteminin altında yatan yerel varlıkları oluşturmak için PoW madenciliği yoluyla sabit paralar çıkarır ve DeFi endüstrisinin büyük ölçekli iş geliştirme elde etmesini sağlamak için zincirler arası teknolojiyi kullanır. MTR, Meter sisteminde uzun vadeli istikrarlı satın alma gücüne sahip, Meter sisteminde kurulan DeFi ürünleri için değer desteği ve temel bir ölçüm birimi sağlayan yerel bir kripto para birimidir. MTRG, Meter sisteminin yönetim belirtecidir. Sayaç sistemi kullanıcıları, MTRG jetonlarını stake ederek Meter sistemindeki işlemleri doğrulayabilir ve ekolojik işlerin oylanmasına ve yönetimine katılabilir. Meter, DeFi endüstrisi için aşağıdaki sorunları çözer: 1. Sabit değere sahip yerel varlık para birimi eksikliği; 2. İşlem performansı çok düşük ve işlemler hemen onaylanamıyor; 3. Merkezi olmayan finansal iş yalnızca Ethereum ekosisteminde var ve bu yerel varlık tarafı Çapraz zincir ve diğer sorunları elde etmek zordur.
MTR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MTR Token MEXC'de

MEXC Borsası, MTR (MTR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MTR alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MTR satın almak veya MEXC MTR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MTR tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MTR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMTR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMTR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-07-04
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
MTR Fiyat HesaplayıcıMTR Satın Alma

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