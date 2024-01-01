Sheesha Finance | MSHEESHA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sheesha Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Sheesha Finance, blok zincir tabanlı ve web3 projeleri için yatırım sermayesi ile gelişme/hızlandırma programını birleştiren bir web3 Girişim Stüdyosu'dur. Sürekli gelişen iş dünyasında başarılı olmak için gereken araçları, kaynakları ve desteği sağlayarak girişimcileri ve startup'ları güçlendirmeye kararlıyız.Sheesha Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MSHEESHA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMSHEESHA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMSHEESHA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000