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Sheesha Finance, blok zincir tabanlı ve web3 projeleri için yatırım sermayesi ile gelişme/hızlandırma programını birleştiren bir web3 Girişim Stüdyosu'dur. Sürekli gelişen iş dünyasında başarılı olmak için gereken araçları, kaynakları ve desteği sağlayarak girişimcileri ve startup'ları güçlendirmeye kararlıyız.