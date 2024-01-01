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Mars, kızıl gezegen temasına dayanan küresel bir meta evren oyunu platformu yaratıyor. Oyuncular, emlak sahibi olmak, spor yapmak ve başkalarıyla etkileşime geçmek gibi Mars Kolonisi içindeki hemen hemen her etkinliğin tadını çıkarabilirler. İlk 5 milyar Mars Token (MRST) arzı, Ethereum'un 2. Katman platformu olan Polygon Chain'de piyasaya sürülecek ve Metaverse platformunda ilk yıl içinde maksimum 1 milyar arz gerçekleşecek.