Mars Token | MRST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mars Token Hızlı Proje Tanıtımı
Mars, kızıl gezegen temasına dayanan küresel bir meta evren oyunu platformu yaratıyor. Oyuncular, emlak sahibi olmak, spor yapmak ve başkalarıyla etkileşime geçmek gibi Mars Kolonisi içindeki hemen hemen her etkinliğin tadını çıkarabilirler. İlk 5 milyar Mars Token (MRST) arzı, Ethereum'un 2. Katman platformu olan Polygon Chain'de piyasaya sürülecek ve Metaverse platformunda ilk yıl içinde maksimum 1 milyar arz gerçekleşecek.Mars Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMRST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMRST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz376,548,440