MeetPle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MeetPle(MTP), görüntülü aramalara dayalı bir platform olan MeetPle platformunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir fayda coinidir.