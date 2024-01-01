Mopher geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mopher Launchpad, proje kurucularının tamamen şeffaf ve merkeziyetsiz bir süreç aracılığıyla topluluk desteği kazanmak için ilk merkeziyetsiz borsa arzları (IDO'lar) ve kitlesel fonlama kampanyalarını başlatmalarına olanak tanıyan, erken aşamadaki blok zinciri projeleri için hepsi bir arada merkeziyetsiz bir finansman platformudur.