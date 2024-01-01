Mopher | MPR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mopher Hızlı Proje Tanıtımı
Mopher Launchpad, proje kurucularının tamamen şeffaf ve merkeziyetsiz bir süreç aracılığıyla topluluk desteği kazanmak için ilk merkeziyetsiz borsa arzları (IDO'lar) ve kitlesel fonlama kampanyalarını başlatmalarına olanak tanıyan, erken aşamadaki blok zinciri projeleri için hepsi bir arada merkeziyetsiz bir finansman platformudur.Mopher geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MPR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMPR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMPR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz