Moonriver | MOVR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Moonriver Hızlı Proje Tanıtımı
Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.Moonriver geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOVR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOVR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOVR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000