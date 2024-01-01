MOVE | MOVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOVE Hızlı Proje Tanıtımı
BlueMove, Aptos ve Sui blok zincirleri üzerine inşa edilmiş, kullanıcılara tek bir platformda NFT tanıtım alanı, piyasası ve DEX olanağı sunan dikkat çekici bir süper uygulamadır. Tam işlevsellik ile kusursuz bir web ve mobil deneyim sunarak yatırımcılar ve geliştiriciler için mükemmel bir seçimdir.MOVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOVE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOVE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMOVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000