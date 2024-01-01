MOVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

BlueMove, Aptos ve Sui blok zincirleri üzerine inşa edilmiş, kullanıcılara tek bir platformda NFT tanıtım alanı, piyasası ve DEX olanağı sunan dikkat çekici bir süper uygulamadır. Tam işlevsellik ile kusursuz bir web ve mobil deneyim sunarak yatırımcılar ve geliştiriciler için mükemmel bir seçimdir.