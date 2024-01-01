MOOV | MOOV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOOV Hızlı Proje Tanıtımı
dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.MOOV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOOV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOOV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOOV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000