Moonft Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Deneyimli bir ekip tarafından oluşturulan Moonft, NFT'lerin satın alınması, satılması ve alım satımı için tamamen işlevsel bir toplu NFT pazarıdır.