MoonDAO | MOONEY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MoonDAO Hızlı Proje Tanıtımı
MoonDAO'nun misyonu, uzaya erişimi merkeziyetsizleştirmektir.
MoonDAO, uzay araştırmalarına merkeziyetsiz, uluslararası, kapsayıcı ve şeffaf bir yaklaşımı temsil ediyor. MoonDAO'nun misyonunun bir parçası olarak, MoonDAO üyelerini uzaya ve ötesine göndereceğiz, ayrıca uzay araştırmalarına fon sağlayacağız ve insanlığın bilinmeyeni daha fazla keşfetmesini sağlayacağız!
Yönetim tokenimiz $MOONEY, Anayasamızda belirtildiği gibi merkeziyetsiz topluluk kararları için kullanılır. Sabit bir $MOONEY arzı bulunmaktadır.MoonDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOONEY Token MEXC'de
MEXC Borsası, MoonDAO (MOONEY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MOONEY
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MoonDAO satın almak veya MEXC MOONEY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MoonDAO tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MOONEY vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMOONEY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOONEY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,609,583,580