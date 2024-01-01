MongCoin | MONG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MongCoin Hızlı Proje Tanıtımı
MongMob, ABD'li bir kongre üyesinin tutarsız saçmalıklarından doğdu. Monglar ölümsüzdür, hem kilimden hem de ayı pazarından sağ kurtuldular. Arkadaşlığa, yozlaşmış meme kültürüne ve iyi duygulara değer verirler. Bu değerlerle uyumluysanız, biraz $MONG alın ve çeteye katılın.MongCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MONG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMONG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMONG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz690,000,000,000,000