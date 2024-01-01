Model Labs | MODEL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Model Labs Hızlı Proje Tanıtımı
Model Labs, yapay zeka teknolojilerinin kripto para dünyasına entegrasyonuna öncülük ederek, yapay zekanın dijital para dünyasında yenilik ve verimliliği yönlendirdiği bir geleceği şekillendiriyor.Model Labs geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MODEL Token MEXC'de
MEXC Borsası, Model Labs (MODEL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MODEL
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMODEL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMODEL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000