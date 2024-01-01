MOBIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MOBIX, kullanıcıları bisiklet, e-Bisiklet, scooter, kaykay vb. gibi çevre dostu ulaşım araçlarını kullanmaları halinde ödüllendirir. Emisyonsuz hareket etmeyi seçerek MOBX tokenleri kazanabilirsiniz! Token, mikromobilite hizmeti ve altyapı sağlayıcılarının hizmetlerinin otomatik, bağlamsal bir şekilde tanıtılması için zamanla temel teşvik aracı haline gelecektir.