MOBIX | MOBX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MOBIX Hızlı Proje Tanıtımı
MOBIX, kullanıcıları bisiklet, e-Bisiklet, scooter, kaykay vb. gibi çevre dostu ulaşım araçlarını kullanmaları halinde ödüllendirir. Emisyonsuz hareket etmeyi seçerek MOBX tokenleri kazanabilirsiniz! Token, mikromobilite hizmeti ve altyapı sağlayıcılarının hizmetlerinin otomatik, bağlamsal bir şekilde tanıtılması için zamanla temel teşvik aracı haline gelecektir.MOBIX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOBX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOBX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOBX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000