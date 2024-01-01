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Magnavox Odyssey, kendini en iyi blok zinciri oyun platformunu oluşturmaya ve milyarlarca insan için bir web3 oyun portalı kurmaya adamıştır. Gelişmiş blockMO mimarisini kullanarak, düşük bilgi işlem gücüne sahip ortamlarda bile verimli uygulama bağlantısını koruyarak son derece duyarlı zincir içi oyun etkileşimleri sunar.