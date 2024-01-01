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Magnavox Odyssey | MOBRC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Magnavox Odyssey Hızlı Proje Tanıtımı

Magnavox Odyssey, kendini en iyi blok zinciri oyun platformunu oluşturmaya ve milyarlarca insan için bir web3 oyun portalı kurmaya adamıştır. Gelişmiş blockMO mimarisini kullanarak, düşük bilgi işlem gücüne sahip ortamlarda bile verimli uygulama bağlantısını koruyarak son derece duyarlı zincir içi oyun etkileşimleri sunar.
Magnavox Odyssey geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MOBRC Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıMOBRC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMOBRC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
MOBRC Fiyat HesaplayıcıMagnavox Odyssey Satın Alma

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