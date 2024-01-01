Helium Mobile geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Helium (ThePeoplesNetwork), Solana Blok Zinciri tarafından desteklenen merkeziyetsiz kablosuz altyapı için bir paradigma değişimini temsil etmektedir.