Helium Mobile | MOBILE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Helium Mobile Hızlı Proje Tanıtımı
Helium (ThePeoplesNetwork), Solana Blok Zinciri tarafından desteklenen merkeziyetsiz kablosuz altyapı için bir paradigma değişimini temsil etmektedir.Helium Mobile geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MOBILE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMOBILE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz78,330,000,000