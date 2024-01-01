Mineral | MNR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mineral Hızlı Proje Tanıtımı
Mineral Token, kullanıcıların oyun yoluyla elde edilen oyun verilerini bir blok zincirinde kişiselleştirmeyi amaçlar. Bu sayede, kullanıcılar arasında serbestçe veri alışverişi yapılmasına yardımcı olur ve ayrıca farklı oyunlar arasında eşya ticareti yapılabilir.Mineral geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MNR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMNR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMNR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000