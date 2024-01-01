Mineral geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mineral Token, kullanıcıların oyun yoluyla elde edilen oyun verilerini bir blok zincirinde kişiselleştirmeyi amaçlar. Bu sayede, kullanıcılar arasında serbestçe veri alışverişi yapılmasına yardımcı olur ve ayrıca farklı oyunlar arasında eşya ticareti yapılabilir.