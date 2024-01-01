MongolNFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MNFT, fayda ve yönetim tokenidir. Topluluğumuza yaklaşan çeşitli token kullanımlarından yararlanma ve MongolNFT pazarına, DAO'ya, Canlı Yayın hizmetlerine, Oyun ve DeFi projelerine aktif katılımı teşvik etme fırsatı veriyor.