MongolNFT | MNFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MongolNFT Hızlı Proje Tanıtımı
MNFT, fayda ve yönetim tokenidir. Topluluğumuza yaklaşan çeşitli token kullanımlarından yararlanma ve MongolNFT pazarına, DAO'ya, Canlı Yayın hizmetlerine, Oyun ve DeFi projelerine aktif katılımı teşvik etme fırsatı veriyor.MongolNFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MNFT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMNFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMNFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000,000