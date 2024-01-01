Meta Merge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Meta Merge, kullanıcıların toplama, yetiştirme, yükseltme ve birleştirme yoluyla benzersiz davranışlara ve kişiliklere sahip evcil hayvanlara sahip olabileceği, AIGC odaklı bir topla-kazan oyunudur.