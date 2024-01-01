Meta Merge | MMM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Meta Merge Hızlı Proje Tanıtımı
Meta Merge, kullanıcıların toplama, yetiştirme, yükseltme ve birleştirme yoluyla benzersiz davranışlara ve kişiliklere sahip evcil hayvanlara sahip olabileceği, AIGC odaklı bir topla-kazan oyunudur.Meta Merge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MMM Token MEXC'de
MEXC Borsası, Meta Merge (MMM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MMM
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Meta Merge satın almak veya MEXC MMM ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Meta Merge tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MMM vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMMM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000