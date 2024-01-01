MarkmarkGo | MMG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MarkmarkGo Hızlı Proje Tanıtımı
MarkmarkGo, BNB Zinciri üzerinde geliştirilen bir NFT at yarışı oyunudur. Oyunculara blok zinciri teknolojisi ve Oyna Kazan modellerini entegre ederek benzersiz NFT atlarını yarıştırma ve toplama fırsatı sunar. Oyun, olağanüstü bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayarak hız, maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirliği vurgulamaktadır.MarkmarkGo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMMG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMMG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz