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MarkmarkGo, BNB Zinciri üzerinde geliştirilen bir NFT at yarışı oyunudur. Oyunculara blok zinciri teknolojisi ve Oyna Kazan modellerini entegre ederek benzersiz NFT atlarını yarıştırma ve toplama fırsatı sunar. Oyun, olağanüstü bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayarak hız, maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirliği vurgulamaktadır.