MLXC | MLXC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MLXC Hızlı Proje Tanıtımı
Marvellex blok zinciri ilk kez, stake edilen miktarın eterden basılan dengesiz bir token değil, en yaygın kabul gören sabit değer
saklama aracı olan I. H. Gold, Marvellex büyük mağazaları ve Emlak tarafından kabul edilen stakelenen altın (POSG) kavramını sunar. Arazi.MLXC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMLXC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMLXC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz38,094,001,113