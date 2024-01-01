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Marvellex blok zinciri ilk kez, stake edilen miktarın eterden basılan dengesiz bir token değil, en yaygın kabul gören sabit değer saklama aracı olan I. H. Gold, Marvellex büyük mağazaları ve Emlak tarafından kabul edilen stakelenen altın (POSG) kavramını sunar. Arazi.