MILC Platform | MLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MILC Platform Hızlı Proje Tanıtımı
MILC platformu, Alman 'Welt der Wunder TV" tarafından yaratılan ilk canlı Medya Metaverse'dir. Profesyonel medya endüstrisini hayranlarına doğrudan bağlayan, önde gelen iş ve eğlence Metaverse'lerinden biri olmayı hedefliyor.MILC Platform geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MLT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000