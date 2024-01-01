MILC Platform geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MILC platformu, Alman 'Welt der Wunder TV" tarafından yaratılan ilk canlı Medya Metaverse'dir. Profesyonel medya endüstrisini hayranlarına doğrudan bağlayan, önde gelen iş ve eğlence Metaverse'lerinden biri olmayı hedefliyor.