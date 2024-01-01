MLA | MLA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MLA Hızlı Proje Tanıtımı
MoolaNet, BNB blok zinciri üzerine inşa edilmiş, kripto para birimlerinin (BEP-20 tokenleri) alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmış merkeziyetsiz eşler arası bir sistemdir. Sansüre karşı direnç, güvenlik ve kendi kendini denetlemeye öncelik veren değiştirilemez akıllı sözleşmeler temelinde çalışır.MLA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MLA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMLA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMLA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000