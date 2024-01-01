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MoolaNet, BNB blok zinciri üzerine inşa edilmiş, kripto para birimlerinin (BEP-20 tokenleri) alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmış merkeziyetsiz eşler arası bir sistemdir. Sansüre karşı direnç, güvenlik ve kendi kendini denetlemeye öncelik veren değiştirilemez akıllı sözleşmeler temelinde çalışır.