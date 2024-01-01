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MLA | MLA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MLA Hızlı Proje Tanıtımı

MoolaNet, BNB blok zinciri üzerine inşa edilmiş, kripto para birimlerinin (BEP-20 tokenleri) alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmış merkeziyetsiz eşler arası bir sistemdir. Sansüre karşı direnç, güvenlik ve kendi kendini denetlemeye öncelik veren değiştirilemez akıllı sözleşmeler temelinde çalışır.
MLA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MLA Token MEXC'de

MEXC Borsası, MLA (MLA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MLA alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MLA satın almak veya MEXC MLA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MLA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MLA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMLA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMLA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000
MLA Fiyat HesaplayıcıMLA Satın Alma

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