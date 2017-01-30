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DAI, zincirdeki varlıkların tam ipoteği ile verilir ve 1:1 ABD doları ile bağlantılıdır. MKR, sistemin yönetişim ve eşitlik simgesidir. MakerDAO, uluslararası ödemeler, havale sistemleri, tedarik zinciri finans şirketleri, e-spor ve oyun platformları vb. dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla aktif ortağa sahiptir.