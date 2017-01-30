Maker | MKR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Maker Hızlı Proje Tanıtımı
DAI, zincirdeki varlıkların tam ipoteği ile verilir ve 1:1 ABD doları ile bağlantılıdır. MKR, sistemin yönetişim ve eşitlik simgesidir. MakerDAO, uluslararası ödemeler, havale sistemleri, tedarik zinciri finans şirketleri, e-spor ve oyun platformları vb. dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla aktif ortağa sahiptir.Maker geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MKR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMKR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMKR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-01-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,005,577