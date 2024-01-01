MITX | MITX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MITX Hızlı Proje Tanıtımı
"MOBIST, paylaşım yoluyla daha fazlasını yapmanızı sağlayan çeşitli avantajlar sunar. Hayatınızı optimal bir ortamda paylaşmanızı sağlayan Mobist platformu hayatınızı kolaylaştıracak ve yaşam kalitenizi artıracaktır.
MOBIST, paylaşım için çeşitli bir platform ekosistemi oluşturmaya yardımcı olacaktır. MOBIST ekosistemine katılan ortak şirketlere güvenli blok zinciri hizmetleri sunarak hobi paylaşım platformları, iyi anlaşma fırsatı hizmetleri, üyelere özel tema parkları, özel otel rezervasyonları, özel reklam hizmetleri, hobi ekipmanı paylaşım sistemleri sağlayacak ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkaracaktır."MITX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MITX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMITX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMITX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,800,000,000