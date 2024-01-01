mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

MITX | MITX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MITX Hızlı Proje Tanıtımı

"MOBIST, paylaşım yoluyla daha fazlasını yapmanızı sağlayan çeşitli avantajlar sunar. Hayatınızı optimal bir ortamda paylaşmanızı sağlayan Mobist platformu hayatınızı kolaylaştıracak ve yaşam kalitenizi artıracaktır. MOBIST, paylaşım için çeşitli bir platform ekosistemi oluşturmaya yardımcı olacaktır. MOBIST ekosistemine katılan ortak şirketlere güvenli blok zinciri hizmetleri sunarak hobi paylaşım platformları, iyi anlaşma fırsatı hizmetleri, üyelere özel tema parkları, özel otel rezervasyonları, özel reklam hizmetleri, hobi ekipmanı paylaşım sistemleri sağlayacak ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkaracaktır."
MITX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MITX Token MEXC'de

MEXC Borsası, MITX (MITX) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MITX alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MITX satın almak veya MEXC MITX ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MITX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MITX vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMITX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMITX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,800,000,000
MITX Fiyat HesaplayıcıMITX Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM