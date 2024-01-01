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MIR Blok zinciri teknolojisi, geleneksel finans sektörüne yatırım yapma şeklimizi değiştiriyor. Dünyanın farklı bölgeleri arasındaki işlemleri geniş ölçekte kolaylaştırmak için tasarlanmış bir BEP-20 tokeni olan $MIR, blok zinciri finansının geleceğine yön veriyor.