MIR TOKEN | MIRTOKEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MIR TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
MIR Blok zinciri teknolojisi, geleneksel finans sektörüne yatırım yapma şeklimizi değiştiriyor. Dünyanın farklı bölgeleri arasındaki işlemleri geniş ölçekte kolaylaştırmak için tasarlanmış bir BEP-20 tokeni olan $MIR, blok zinciri finansının geleceğine yön veriyor.MIR TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MIRTOKEN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMIRTOKEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMIRTOKEN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000