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Minnapad, efsanevi Japon ikonlarının yaratıcılarına ve hayranlarına gücü geri vermeye adanmış tek DAO launchpad'idir. Geniş eğlence topluluğu için eşi benzeri görülmemiş fırsatların kilidini açan, devrim niteliğinde Yaratmak İçin DAO'ların launchpad'i ve NFT Pazaryeri olarak öne çıkıyor.