Minnapad | MINNA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Minnapad Hızlı Proje Tanıtımı
Minnapad, efsanevi Japon ikonlarının yaratıcılarına ve hayranlarına gücü geri vermeye adanmış tek DAO launchpad'idir. Geniş eğlence topluluğu için eşi benzeri görülmemiş fırsatların kilidini açan, devrim niteliğinde Yaratmak İçin DAO'ların launchpad'i ve NFT Pazaryeri olarak öne çıkıyor.Minnapad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMINNA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000