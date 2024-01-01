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MIND | MIND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

MIND Hızlı Proje Tanıtımı

Morpheus Labs, Web3.0 teknolojisini kullanarak uygulamaların prototipini oluşturma, kullanıma sunma ve entegre etme konusunda bireyleri ve işletmeleri güçlendiren ödüllü bir low-code Web3 geliştirme platformu sunmaktadır. Yapay zeka destekli SaaS platformu, yenilikçi yazılım geliştirme yoluyla gerçek dünyadaki zorlukları çözerek Web3 dönüşümünü hızlandırır.
MIND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MIND Token MEXC'de

MEXC Borsası, MIND (MIND) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de MIND alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak MIND satın almak veya MEXC MIND ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için MIND tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen MIND vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıMIND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMIND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000
MIND Fiyat HesaplayıcıMIND Satın Alma

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