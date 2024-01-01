MIND | MIND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MIND Hızlı Proje Tanıtımı
Morpheus Labs, Web3.0 teknolojisini kullanarak uygulamaların prototipini oluşturma, kullanıma sunma ve entegre etme konusunda bireyleri ve işletmeleri güçlendiren ödüllü bir low-code Web3 geliştirme platformu sunmaktadır. Yapay zeka destekli SaaS platformu, yenilikçi yazılım geliştirme yoluyla gerçek dünyadaki zorlukları çözerek Web3 dönüşümünü hızlandırır.MIND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MIND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMIND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıMIND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000