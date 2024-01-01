Manta Hero | MHERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Manta Hero Hızlı Proje Tanıtımı
BNB zincirinde yükselen bir meme coin olan Manta Hero, benzersiz kahraman kişiliğiyle öne çıkıyor. Kahramanlık temalı bir token olarak, macera ruhunu ve merkeziyetsiz finans ortamında finansal özgürlük arayışını temsil ediyor.Manta Hero geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMHERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMHERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000