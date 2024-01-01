MetisDAO | METIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MetisDAO Hızlı Proje Tanıtımı
Metis integrates the Decentralized Autonomous Company (DAC) framework within its Layer 2 infrastructure, a differentiating factor that makes it easy for any developers, builders, or community leaders to build their applications and communities. It also makes it easy to use the pre-set tools to facilitate their development, manage collaboration, and enjoy the network effects of the world’s largest decentralized finance ecosystem, without the costs and bottlenecks normally associated with Ethereum.MetisDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMETIS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETIS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000