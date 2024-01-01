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Metal blockchain2 ($METAL), herhangi bir zincirin Snow protokolleri (Avalanche tarafından tanıtılan) aracılığıyla konuşlandırılmasına ve fikir birliği bulmasına izin veren, yüksek verimli bir Hisse Kanıtı (PoS) modelinde çalışmasına izin veren, İş Kanıtı (PoW) ihtiyacını ortadan kaldıran sıfır katman bir blok zinciridir.