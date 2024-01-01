Metal blockchain | METAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metal blockchain Hızlı Proje Tanıtımı
Metal blockchain2 ($METAL), herhangi bir zincirin Snow protokolleri (Avalanche tarafından tanıtılan) aracılığıyla konuşlandırılmasına ve fikir birliği bulmasına izin veren, yüksek verimli bir Hisse Kanıtı (PoS) modelinde çalışmasına izin veren, İş Kanıtı (PoW) ihtiyacını ortadan kaldıran sıfır katman bir blok zinciridir.Metal blockchain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMETAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz666,666,666