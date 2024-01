METAFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MetaFinance is a community-driven DeFi integrated business where income generated through their services is shared with token holders. MetaFinance includes multi-chain pools, DEX aggregator, DAO and NFT markets.