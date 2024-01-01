METAFI | METAFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
METAFI Hızlı Proje Tanıtımı
MetaFinance is a community-driven DeFi integrated business where income generated through their services is shared with token holders. MetaFinance includes multi-chain pools, DEX aggregator, DAO and NFT markets.METAFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
METAFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMETAFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETAFI
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000