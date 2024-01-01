Metaverse Miner | META Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metaverse Miner Hızlı Proje Tanıtımı
Metaverse Miner, yenilikçi ve açık bir meta evren oyun platformudur. Meta evrenin Steam ve Roblox'u olmayı hedefler. $META tokeni üzerine inşa edilmiştir.Metaverse Miner geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
META Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMETA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMETA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000