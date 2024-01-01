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Metaverse Miner, yenilikçi ve açık bir meta evren oyun platformudur. Meta evrenin Steam ve Roblox'u olmayı hedefler. $META tokeni üzerine inşa edilmiştir.