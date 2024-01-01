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Zero, mevcut internet platformları ve sosyal ağlar tarafından kullanılan ve reklam, oyunlaştırma ve şeffaf olmayan algoritmalarla insanların dikkatini ve seçim yapmasını manipüle etmek üzere tasarlanmış temel sorunlu teşvikleri ortadan kaldırmaktadır. Zero, bu sorunların kurumsal güvene dayalı sorumluluk ve kurallar düzeyinde var olan daha derin bir yapısal sorunun belirtileri olduğunu ileri sürmektedir. Bahsedilen sorunlar, şirketlerin yasal yapısı ve yalnızca bulut mimarilerinin yarattığı teşvik ve bilgi asimetrisi sonucunda insan dikkatinin değişiminden ortaya çıkan rant arayışını içermektedir. İhtiyaç duyulan şey, üyelerin hem seçim yapma (platform yönetişimi) hem de bireysel ve kolektif katılımın bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik avantajı paylaşırken verilerinin, kişisel gizliliklerinin ve çevrimiçi deneyimlerinin kontrolünü ellerinde tutmalarını sağlayan şeffaf bir yapıdır.