ZERO | MEOW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZERO Hızlı Proje Tanıtımı
Zero, mevcut internet platformları ve sosyal ağlar tarafından kullanılan ve reklam, oyunlaştırma ve şeffaf olmayan algoritmalarla insanların dikkatini ve seçim yapmasını manipüle etmek üzere tasarlanmış temel sorunlu teşvikleri ortadan kaldırmaktadır. Zero, bu sorunların kurumsal güvene dayalı sorumluluk ve kurallar düzeyinde var olan daha derin bir yapısal sorunun belirtileri olduğunu ileri sürmektedir. Bahsedilen sorunlar, şirketlerin yasal yapısı ve yalnızca bulut mimarilerinin yarattığı teşvik ve bilgi asimetrisi sonucunda insan dikkatinin değişiminden ortaya çıkan rant arayışını içermektedir. İhtiyaç duyulan şey, üyelerin hem seçim yapma (platform yönetişimi) hem de bireysel ve kolektif katılımın bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik avantajı paylaşırken verilerinin, kişisel gizliliklerinin ve çevrimiçi deneyimlerinin kontrolünü ellerinde tutmalarını sağlayan şeffaf bir yapıdır.ZERO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMEOW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEOW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,101,010,101