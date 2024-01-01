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Flamengo Fan Token (MENGO), Chiliz blok zincirinde bir kripto para tokenidir. Brezilya'nın önde gelen futbol kulübü Clube de Regatas do Flamengo'nun (kısaca Flamengo olarak bilinir) taraftarları için tasarlanmıştır. Token, Brezilya futbol deviyle ilgili çeşitli avantajlara, ödüllere ve karar alma fırsatlarına erişmenizi sağlar.