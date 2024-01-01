Flamengo Fan Token | MENGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Flamengo Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
Flamengo Fan Token (MENGO), Chiliz blok zincirinde bir kripto para tokenidir. Brezilya'nın önde gelen futbol kulübü Clube de Regatas do Flamengo'nun (kısaca Flamengo olarak bilinir) taraftarları için tasarlanmıştır. Token, Brezilya futbol deviyle ilgili çeşitli avantajlara, ödüllere ve karar alma fırsatlarına erişmenizi sağlar.Flamengo Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMENGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMENGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000