MEMETOON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

MEME Tokenler, MEME TOON Uygulamasındaki web çizgi romanlara ve diğer içeriklere erişim sağlayarak kullanıcıların içerik üreticilerini desteklemesine olanak tanır. Blok zinciri, içerik üreticilerine yardımcı olarak NFT satışları için telif hakkı sağlar. MEME Tokenler tarafından desteklenen yapay zeka, içerik kalitesini artırır. NFT'ler gelecekte kullanıcılara içerik üreticilerini destekleyerek sponsor olma ve kâr elde etme olanağı sağlayacaktır.