Memerats | MEMERATS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Memerats Hızlı Proje Tanıtımı
RodentRiche$'in vahşi dünyası - farelerin hüküm sürdüğü ve memerats'ın para birimimiz olduğu yer. Her yatırımcı, tüylü dostlarımız kadar kurnaz ve beceriklidir.Memerats geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MEMERATS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMEMERATS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEMERATS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000