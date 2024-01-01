HachiAI | MEMEHA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HachiAI Hızlı Proje Tanıtımı
HachiAI, blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş yeni nesil bir sanal evcil hayvan metaverse oyun alanıdır.HachiAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMEMEHA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEMEHA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz