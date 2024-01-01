Memecoin | MEME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Memecoin Hızlı Proje Tanıtımı
Memecoin (MEME) kelimenin tam anlamıyla bir meme coindir. Faydası yoktur, yol haritası yoktur, vaatleri yoktur. Finansal getiri beklentisi yoktur. Sadece %100 meme fenomenidir.Memecoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMEME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000