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MELD, kripto teminatına karşı itibari para (USD ve EUR) ödünç almak ve para yatırma işlemlerinden getiri elde etmek için açık kaynaklı, gözetim gerektirmeyen bir likidite protokolüdür. MELD tokeni, protokolün yönetiminde kullanılır, staking yaparak getiri elde edebilirsiniz.