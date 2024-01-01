MELD | MELD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MELD Hızlı Proje Tanıtımı
MELD, kripto teminatına karşı itibari para (USD ve EUR) ödünç almak ve para yatırma işlemlerinden getiri elde etmek için açık kaynaklı, gözetim gerektirmeyen bir likidite protokolüdür. MELD tokeni, protokolün yönetiminde kullanılır, staking yaparak getiri elde edebilirsiniz.MELD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
MELD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıMELD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMELD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,000,000,000