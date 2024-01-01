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Megaton Finance, TON ağındaki swap ve işlem çifti yatırma gibi getiri madenciliği fırsatları sağlayan ilk otonom finansal protokoldür. Kullanıcılar, daha önce Megaton Finance'teki TON Ağında kullanılamayan TON'u (Toncoin) artık kullanabilecektir. Megaton Finance, DeFi ekosisteminde yaygın olan AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) DEX iş modeli, ölçeklenebilir çoklu zincir ekonomisi ve TON ağının benzersiz özelliklerini birleştiren bir yapıya sahiptir.