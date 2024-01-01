Mega | Mega Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mega Hızlı Proje Tanıtımı
Megaton Finance, TON ağındaki swap ve işlem çifti yatırma gibi getiri madenciliği fırsatları sağlayan ilk otonom finansal protokoldür. Kullanıcılar, daha önce Megaton Finance'teki TON Ağında kullanılamayan TON'u (Toncoin) artık kullanabilecektir. Megaton Finance, DeFi ekosisteminde yaygın olan AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) DEX iş modeli, ölçeklenebilir çoklu zincir ekonomisi ve TON ağının benzersiz özelliklerini birleştiren bir yapıya sahiptir.Mega geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMEGA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEGA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000