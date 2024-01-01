Medieval Empires | MEE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Medieval Empires Hızlı Proje Tanıtımı
Medieval Empires, 13. yüzyılın sonlarında günümüzün modern Türkiye'sinde geçen ayrıntılı, çok oyunculu bir çevrimiçi strateji oyunudur. Oyunun hikayesi başlangıçta bir kabile savaşçısı ve Kayı Boyu'nun ünlü lideri olan Ertuğrul Gazi'ye odaklanıyor.Medieval Empires geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMEE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMEE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000