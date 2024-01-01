MDT | MDT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MDT Hızlı Proje Tanıtımı
MetaDance, koreografi telif hakkını korumak, intihal ve hırsızlığa yanıt vermek ve ikincil eserlerin üretimi için otoriteyi korumak için NFT'nin özelliklerini kullanır.MDT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMDT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMDT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000