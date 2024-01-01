MCHC | MCHC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MCHC Hızlı Proje Tanıtımı
My Crypto Heroes (MCH), Ethereum ve Polygon Blok zinciri üzerine inşa edilmiş çok oyunculu bir RPG'dir. Görevlerle tarihi kahramanlarınızın seviyesini yükseltin ve MCH dünyasını fethetmek için oyuncuya karşı oyuncu mücadelelerine katılın. Kahramanlarınız ve eşyalarınız Blok zincir tarafından ERC 721 tokeni olarak güvence altına alınırken, oyunda ilerledikçe değerlerinin arttığını görüyorsunuz.MCHC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMCHC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCHC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz