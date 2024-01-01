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My Crypto Heroes (MCH), Ethereum ve Polygon Blok zinciri üzerine inşa edilmiş çok oyunculu bir RPG'dir. Görevlerle tarihi kahramanlarınızın seviyesini yükseltin ve MCH dünyasını fethetmek için oyuncuya karşı oyuncu mücadelelerine katılın. Kahramanlarınız ve eşyalarınız Blok zincir tarafından ERC 721 tokeni olarak güvence altına alınırken, oyunda ilerledikçe değerlerinin arttığını görüyorsunuz.