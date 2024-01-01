Mayor McCheese | MCCHEESE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mayor McCheese Hızlı Proje Tanıtımı
Mayor_McCheese McDonald's'ın eski maskotu olup McDonaldland'in belediye başkanıydı. 1970'lerin McDonaldland'inde önemli bir rol oynamıştır.Mayor McCheese geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıMCCHEESE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıMCCHEESE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000